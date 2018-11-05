Полицейский застрелил собаку пьяного москвича в метро

В Москве в вестибюле станции метро «Цветной бульвар» полицейский застрелил напавшую на него собаку. Об этом заявил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, передает агентство «Москва».

По словам пресс-секретаря, в районе 20.20 в вестибюль с собакой зашел пьяный 49-летний москвич в «грязной и пачкающей одежде». Он отметил, что мужчина вызвал «нарекания» у пользователей метрополитена и дежуривший сотрудник полиции «незамедлительно отреагировал на происходящее». В частности, он подошел к мужчине, «вежливо» к нему обратился и попросил его покинуть вестибюль.

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Представитель УВД добавил, что после этого москвич «натравил» на полицейского собаку. Отмечается, что животное начало лаять, скалиться и пытаться нападать на сотрудника правоохранительных органов и пассажиров.

«В момент, когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский применил огнестрельное оружие в адрес собаки. От полученного ранения животное скончалось на месте», — рассказал Мышляев.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области собака застрелила охотника.