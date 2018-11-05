Полиция Лондона перекрыла площадь у Вестминстерского дворца из-за «инцидента»
Лондонская полиция перекрыла Площадь Парламента у здания Вестминстерского дворца из-за «текущего инцидента», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в британских правоохранительных органах.
По его словам, на площади у британского парламента был обнаружен подозрительный пакет, после чего зону потенциальной опасности оцепили. Полиция в настоящее время исследует объект.
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Источник полагает, что площадь вскоре будет снова открыта для посещения. Подробности инцидента он не раскрыл.
Ранее британский парламент уже был оцеплен из-за подозрительного предмета в октябре.