Полиция Лондона перекрыла площадь у Вестминстерского дворца из-за «инцидента»

Лондонская полиция перекрыла Площадь Парламента у здания Вестминстерского дворца из-за «текущего инцидента», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в британских правоохранительных органах.

По его словам, на площади у британского парламента был обнаружен подозрительный пакет, после чего зону потенциальной опасности оцепили. Полиция в настоящее время исследует объект.

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Источник полагает, что площадь вскоре будет снова открыта для посещения. Подробности инцидента он не раскрыл.

Ранее британский парламент уже был оцеплен из-за подозрительного предмета в октябре.