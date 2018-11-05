В Одессе попытались поджечь колокольню храма иконы Божией Матери

Группа неизвестных попыталась поджечь колокольню храма иконы Божией Матери, который находится при детском реабилитационном центре имени Януша Корчака. Об этом сообщает на сайте одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В епархии рассказали, что попытка поджога была осуществлена в ночь с 4 на 5 ноября.

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«Благодаря бдительности охраны учреждения огонь был во время замечен и локализован. Поджигатели скрылись в неизвестном направлении», — говорится на сайте.

Составители сообщения отметили, что злоумышленники также попытались взломать входную дверь.

Подчеркивается, что после инцидента священнослужители обратились в полицию с требованием обеспечить безопасность «святых мест».

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные распылили слезоточивый газ в православной церкви.