По факту обрушения моста в ХМАО возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в результате которого погибли два человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса России «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
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Как отмечается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства инцидента.
Подчеркивается, что дорожное движение в районе обрушившегося моста осуществляется в штатном режиме.
Ранее стало известно, что в результате обрушения моста в ХМАО погибли два человека.