Опубликовано видео с места крушения моста в ХМАО

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В региональном сообществе Юганска в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места крушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

На опубликованном видеоролике запечатлены обломки перекрытий моста и рухнувшие с моста КамАЗ и строительный кран. Также на кадрах видна работа экстренных служб.

Ранее сообщалось, что при обрушении моста в ХМАО погибли два человека. Позднее в МЧС сообщили, что в результате инцидента также пострадали семь человек, состояние одного из госпитализированных медики оценили как тяжелое.