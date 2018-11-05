Власти ХМАО рассказали об обстоятельствах крушения моста

Обрушение моста в Ханты-мансийском автономном округе (ХМАО) произошло при работах по демонтажу старых конструкций, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

В правительстве отметили, что движение по федеральной трассе в результате инцидента не было нарушено.

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«По предварительным данным, обрушение произошло при работе на объекте, производился демонтаж конструкций старого моста…», — сообщили власти ХМАО.

Обрушение моста произошло возле поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе ХМАО в понедельник, 5 ноября. Во время инцидента на мосту находились кран и грузовой автомобиль. По данным МЧС, в результате обрушения два человека погибли, семеро получили ранения.

Ранее в МЧС уточнили состояние пострадавших при обрушении моста в ХМАО.