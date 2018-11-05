В Совфеде прокомментировали слова свердловской чиновницы о ненужности молодежи

Первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова дала комментарий после слов директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, сказавшей, что государство ничего не должно молодежи и детям. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гумеровой, молодежь является будущим страны. Она заметила, что слышать высказывания, подобные словам Глацких, «стыдно и больно».

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«Безусловно, подобные места должны занимать компетентные люди, состоявшиеся в жизни, готовые делиться своим опытом с молодежью», — заявила Гумерова.

Ранее Свердловская чиновница на встрече с детьми заявила об их ненужности государству.