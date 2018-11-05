Суд в Киеве арестовал бывшего главу апелляционного суда Крыма

В Киеве Голосеевский районный суд арестовал бывшего главу крымского апелляционного суда Валерия Чернобука. Об этом в фейсбуке написал официальный представитель украинской генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Как отмечается, суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Чернобуку 5 ноября.

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«По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — заявил Лысенко.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала экс-главу апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

Валерий Чернобук с декабря 2011 года работал председателем апелляционного суда Крыма, но после присоединения полуострова к России покинул Крым.