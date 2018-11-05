Свердловский губернатор отреагировал на слова чиновницы о ненужности молодежи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на слова директора департамента молодежной политики Ольги Глацких, сказавшей, что государство ничего не должно молодежи и детям. Об этом он написал в инстаграме.

По словам Куйвашева, высказывание является некорректным.

Реклама

«Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», — сказал Куйвашев.

Он добавил, что совершенно не согласен с тем, что услышал на видеозаписи, поскольку государство имеет обязательства перед гражданами.

«…я хочу понять, имело ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции», — подчеркнул Куйвашев.

Ранее Глацких заявила, что государство ничего не должно детям и молодежи. Она пояснила, что государство не просило рожать детей, это решение было принято их родителями.