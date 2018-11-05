В Техасе молодожены погибли через несколько часов после свадьбы

В Техасе произошло крушение вертолета 206B с молодоженами на борту. Об этом сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на нацсовет по безопасности на транспорте Соединенных Штатов.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 4 ноября. После празднования свадьбы на ранчо молодые супруги сели в вертолет, который упал к северо-западу от города Ювальде.

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Согласно имеющейся информации, молодожены и пилот погибли.

Ранее сообщалось, что в Бразилии вертолет, перевозивший невесту на свадьбу, потерпел крушение, в результате пострадали три человека.