СМИ: в центре Марселя обрушились два здания

В центре Марселя обрушились два жилых здания, сообщает France Info.

Информации о пострадавших и причине обрушения на данный момент нет.

Отмечается, что речь идет о жилых домах, имеющих общую стену. Одно из них было в аварийном состоянии, и в нем никто не проживал. Однако некоторые французские СМИ не исключают, что там могли находиться люди, устроившие себе ночлег в заброшенном здании.

Ранее два человека погибли при обрушении здания Amazon в Балтиморе.

Multiple buildings collapsed in the center of Marseilles = French videos https://t.co/L5gAf8QhUF pic.twitter.com/2eDAbfCXyY