СМИ: в центре Марселя обрушились два здания
В центре Марселя обрушились два жилых здания, сообщает France Info.
Информации о пострадавших и причине обрушения на данный момент нет.
Отмечается, что речь идет о жилых домах, имеющих общую стену. Одно из них было в аварийном состоянии, и в нем никто не проживал. Однако некоторые французские СМИ не исключают, что там могли находиться люди, устроившие себе ночлег в заброшенном здании.
Ранее два человека погибли при обрушении здания Amazon в Балтиморе.
Multiple buildings collapsed in the center of Marseilles = French videos https://t.co/L5gAf8QhUF pic.twitter.com/2eDAbfCXyY— FastNews00 (@fastnews00) 5 ноября 2018 г.