В Москве на территории автосервиса обнаружили снаряд времен войны
В Москве на территории автосервиса был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе.
После обнаружения снаряда территория была огорожена, на место был направлен наряд саперов.
Ранее на территории стройки в столичном районе Хорошево-Мневники также обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.