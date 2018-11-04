В Москве на территории автосервиса обнаружили снаряд времен войны

В Москве на территории автосервиса был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе.

После обнаружения снаряда территория была огорожена, на место был направлен наряд саперов.

Ранее на территории стройки в столичном районе Хорошево-Мневники также обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.