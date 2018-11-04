СМИ: 20 тысяч вооруженных мигрантов угрожают прорваться на территорию ЕС

Неподалеку от границы Хорватии находятся более 20 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые угрожают прорваться в Евросоюз. Об этом пишет Kronen Zeitung со ссылкой на МВД Австрии.

Отмечается, что почти все мигранты, которые планируют прорваться через границу, вооружены ножами. По данным австрийского МВД, они планируют пройти «в Германию или скандинавские страны».

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Хотя на боснийско-хорватской границе развернуты дополнительные подразделения, их сил может не хватить. При этом, как отмечает издание, «Евросоюз не хочет навязывать помощь» Хорватии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут открыть огонь по мигрантам на границе США.