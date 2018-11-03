Два человека погибли при обрушении здания Amazon в Балтиморе

Два человека погибли из-за частичного обрушения здания сортировочного центра компании Amazon в Балтиморе, сообщает CNN.

Как сообщил пресс-секретарь местного отделения пожарной охраны Фрэнк Кларк, после инцидента здание было обследовано при помощи специального термоустойчивого оборудования.

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По словам одного из очевидцев, МакБрайда, когда началось обрушение, он услышал громкие звуки.

«Это звучало так, как будто вокруг отовсюду падают бомбы», — сказал он.

Ранее в Польше обрушился потолок в торговом центре.