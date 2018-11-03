В Германии окончательно отменили смертную казнь

Немецкая федеральная земля Гессен приняла закон, устраняющий из Конституции смертную казнь, сообщает «Би-би-си».

Таким образом, смертная казнь стала окончательно запрещена на всей территории Германии.

По словам местных политиков, Конституцию не модернизировали с 1949 года, потому что государственная Конституция Германии «перекрывает» законы отдельных земель, и в отмене положения о смертной казни «не было необходимости».

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