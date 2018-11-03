Неизвестный открыл стрельбу в колледже в США

Неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер. Об этом говорится в твиттере учебного заведения.

По имеющимся данным, в результате стрельбы один человек был ранен. Позднее информацию подтвердили в полиции Хановера.

«По данным полиции Хановера, в 21.50 по местному времени (04.50 мск) один человек, не являющийся студентом колледжа, получил ранение в результате стрельбы», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что стрелок по-прежнему находится на свободе. Очевидцы сообщают о выстрелах в разных частях кампуса.

Студентам рекомендовано спрятаться в убежище.

Ранее сообщалось, что во Флориде мужчина устроил стрельбу в студии йоги.