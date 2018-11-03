ФБР перехватило еще одну подозрительную посылку миллиардеру Стейеру

ФБР задержало еще одну подозрительную посылку, отправленную на имя американского миллиардера Тома Стейера. Об этом сообщается в твиттере организации.

Как отмечается, посылка была перехвачена вечером 1 ноября. При этом она стала первой, которую посылают Стейеру.

Реклама

«ФБР подтвердило, что вчера вечером в Калифорнии был перехвачена посылка, похожая по внешнему виду на другие», — говорится в заявлении.

Ранее глава CNN Джефф Цукер заявил, что в редакцию телеканала снова был отправлен подозрительный пакет.