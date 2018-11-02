В Крыму ответили на обвинения в невыплате компенсации пострадавшей в Керчи

Заместитель администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил о том, что власти Крыма перевели 500 тысяч рублей на счет студентки, которая пострадала во время нападения в Керченском политехническом колледже, передает РИА «Новости».

«26 октября деньги попали на счет. Есть постановление главы Республики. Помощь оказывалась», — сказал Мельгазиев.

Заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось отметила, что деньги были переведены в московский филиал банка после того, как отец пострадавшей уехал в Москву к дочери.