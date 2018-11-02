В Кремль не поступали тревожные сигналы по оказанию помощи пострадавшим в Керчи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что все необходимые поручения по оказанию помощи пострадавшим при взрыве и стрельбе в Керчи были даны, передает РИА «Новости».

По его словам, никаких тревожных сигналов по этому поводу в Кремль не поступало.

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«Здесь существует уже принятое и местными, и федеральными властями решение, даны все необходимые поручения от президента, они, собственно, были даны в день события. Естественно, это контролируется по линии контрольного управления. Сейчас у нас каких-то тревожных сигналов нет на этот счет», — сказал Песков.

Ранее власти Крыма опровергают данные, что пострадавшей в Керчи девушке не выплатили 500 тыс. руб.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.