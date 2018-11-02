Песков ответил на вопрос о желании Кремля обменять Вышинского

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не считают, что освобождение главы портала РИА «Новости» Украина является темой для обмена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ разочаровались продлением ареста Вышинскому на Украине.