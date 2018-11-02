СМИ: жених Юлии Скрипаль «исчез с лица земли»

Жених Юлии Скрипаль, которая в марте подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери, «исчез с лица земли», ее машина оставлена возле подъезда дома, где находится ее московская квартира, а собака Нуар последние полгода живет в приюте, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Корреспонденты издания пообщались с родственниками бывшего двойного агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью был отравлен с использованием «Новичка».

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В частности, 45-летняя двоюродная сестра Юлии — Виктория Скрипаль — опасается, что на нее может охотиться российская военная разведка.

«Исчезновение» жениха Юлии подогревает спекуляции о том, что он мог быть агентом ГРУ, пишет британский таблоид.

По словам Виктории Скрипаль, ее дядя и сестра так и не вышли на связь. Как отмечает издание, после отравления и выписки из больницы в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль не появлялись на публике.

Ранее сообщалось, что Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что ей пока не удалось связаться с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон считает причастными к инциденту.