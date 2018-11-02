Капитана задержанного в Крыму украинского судна освободили из СИЗО

Крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила о том, что капитан задержанного за браконьерство у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 и два украинских рыбака были освобождены из следственного изолятора в Симферополе, передает РИА «Новости».

«Вчера два украинских рыбака и капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий освобождены из-под стражи. Слава богу, сидеть рыбакам в СИЗО, я считаю, нечего», — сказала Лубина.

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По ее словам, следователь принял соответствующее решение после обращений со стороны омбудсменов.

Ранее сообщалось, что экипаж задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» обменяли на украинских моряков.