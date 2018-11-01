В Киеве сообщили о минировании двух вокзалов
В Киеве эвакуировали посетителей Южного железнодорожного вокзала из-за поступившего сообщения о минировании, передает «112 Украина».
Также сообщается, что полиция в настоящее время проверяет еще одно предупреждение о минировании на другом вокзале в украинской столице.
Реклама
«Поступило сообщение о минировании и автовокзала, и железнодорожного. Идет проверка», — рассказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
Как отмечается, из здания Южного вокзала вывели всех людей, помещение оцеплено полицией.
Ранее сообщалось, что вокзал во Львове эвакуировали из-за сообщения о минировании.