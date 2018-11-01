Подозреваемый во взрыве в здании УФСБ был отличником

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал, что молодой человек, подозреваемый в организации взрыва в здании ФСБ в Архангельске, был «почти отличник», передает РИА «Новости».

Он также добавил, что для профилактики подобных преступлений необходима профессиональная организация работы с молодежью.

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«Предварительные данные говорят о том, что парень было хороший, почти отличник. Что его привело к потере миропонимания и, в результате, к трагедии? Этой работой необходимо заняться», — сказал Орлов.

31 октября 17-летний подросток устроил взрыв на входе в управление ФСБ по региону. Молодой человек погиб на месте, три сотрудника ФСБ получили ранения.