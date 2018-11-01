Возбуждено уголовное дело о взятках при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о взяточничестве при реконструкции здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве», — сказала Петренко.

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Отмечается, что, по данным следствия, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

Ранее СК попросил суд арестовать новых фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово.