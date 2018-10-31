Полицейских из Уфы обвинили в изнасиловании коллеги

В Уфе трое полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу, работающую в должности дознавателя. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте управления Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в здании миграционного отдела МВД России по региону. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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Сообщается, что в настоящее время подозреваемые задержаны, следователи решают вопрос о мере пресечения. Потерпевшей назначили судебно-медицинскую экспертизу, отметили в СК.

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