В Херсоне адвокат Вышинского заявил отвод судье
Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, заявил отвод судье. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в настоящее время суд в Херсоне рассматривает вопрос о увеличении срока содержания Вышинского под стражей еще на 60 дней.
Реклама
«Мы заявили отвод судье Галине Радченко, так как считаем ее предвзятой», — сказал Доманский.
Уточняется, что соответствующее ходатайство может быть рассмотрено 31 ноября. После этого будет принято решение о мере пресечения для задержанного.
Ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность долгим досудебным арестом Вышинского.