В Херсоне адвокат Вышинского заявил отвод судье

Руководитель портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения... РИА «Новости»

Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, заявил отвод судье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время суд в Херсоне рассматривает вопрос о увеличении срока содержания Вышинского под стражей еще на 60 дней.

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«Мы заявили отвод судье Галине Радченко, так как считаем ее предвзятой», — сказал Доманский.

Уточняется, что соответствующее ходатайство может быть рассмотрено 31 ноября. После этого будет принято решение о мере пресечения для задержанного.

Ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность долгим досудебным арестом Вышинского.