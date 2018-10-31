В Херсоне адвокат Вышинского заявил отвод судье

Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, заявил отвод судье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время суд в Херсоне рассматривает вопрос о увеличении срока содержания Вышинского под стражей еще на 60 дней.

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«Мы заявили отвод судье Галине Радченко, так как считаем ее предвзятой», — сказал Доманский.

Уточняется, что соответствующее ходатайство может быть рассмотрено 31 ноября. После этого будет принято решение о мере пресечения для задержанного.

Ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность долгим досудебным арестом Вышинского.