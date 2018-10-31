В Архангельске уточнили данные о пострадавших из-за взрыва в здании УФСБ

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал о пострадавших в результате взрыва на проходной здания регионального управления ФСБ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Орлова, в настоящее время идет работа по определению круга пострадавших.

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«Три человека находятся в больнице, есть погибший», — сказал Орлов.

Он добавил, что личность жертвы в настоящее время устанавливается.

Ранее в интернете появились первые кадры с места взрыва, который произошел на проходной здания регионального управления ФСБ по Архангельской области.