В Архангельске уточнили данные о пострадавших из-за взрыва в здании УФСБ
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал о пострадавших в результате взрыва на проходной здания регионального управления ФСБ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Орлова, в настоящее время идет работа по определению круга пострадавших.
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«Три человека находятся в больнице, есть погибший», — сказал Орлов.
Он добавил, что личность жертвы в настоящее время устанавливается.
Ранее в интернете появились первые кадры с места взрыва, который произошел на проходной здания регионального управления ФСБ по Архангельской области.