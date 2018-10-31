Капитан «Норда» и семьи экипажа не знали о готовящемся обмене

Семьи членов экипажа российского судна «Норд» не знали о готовившемся обмене, заявила супруга капитана Владимира Горбенко, который остался на территории Украины, передает РИА «Новости».

«Мы ничего не знали об этом, не предполагали. Узнали мы только тогда, когда ребята оказались на границе, на нашей стороне», — сказала Мария Горбенко.

Реклама

По ее словам, ее муж, который находится в Мелитополе, не знал о происходящем.

Ранее сообщалось, что в Киеве рассказали о будущем капитана «Норда».