Появилось первое фото с места взрыва у здания УФСБ по Архангельской области

В интернете появились первые кадры с места взрыва, который произошел на проходной здания регионального управления ФСБ по Архангельской области. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как видно на фото, территория около д.54 на Троицком проспекте в Архангельске оцеплена. На месте происшествия находятся машины полиции и скорой помощи, а также сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что сильный хлопок произошел в районе проходной около 8.50. Очевидцы рассказали, что из здания сразу же выскочили двое, внутри самого здания были слышны стоны.