Москалькова рассказала о переговорах по обмену капитана судна «Норд»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитанов российского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041»,передает РИА «Новости».

«Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счет. Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса», — сказала Москалькова.

Ранее семеро российских моряков с судна «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041». При этом капитан корабля Владимир Горбенко остается на Украине. Моряки были задержаны на Украине в марте 2018 года.