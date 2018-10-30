Семерых россиян с судна «Норд» обменяли на украинцев

Семеро российских моряков с судна «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА «Новости».

«Сегодня совершился этот долгожданный обмен. Семеро украинских моряков вернулись на родину, и семеро наших моряков сейнера «Норд» наконец-то вернулись домой в российский Крым», — сообщили в пресс-службе Москальковой.

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При этом капитан корабля Владимир Горбенко остается на Украине.

Накануне Москалькова заявила, что переговоры о возвращении рыбаков с задержанного на Украине российского судна «Норд» не дали результатов.

Моряки были задержаны на Украине в марте 2018 года.