В Татарстане раскрыли связанную с ИГ террористическую ячейку

В Набережных Челнах разоблачена законспирированная террористическая ячейка, которая координировала свои действия с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), задержаны 18 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Центра общественный связей ФСБ России.

Отмечается, что в спецоперации участвовали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

Реклама

По данным ФСБ, один из участников ячейки был «захвачен с поличным» в момент изъятия оружия из схрона.

«Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — говорится в сообщении центра.

Также представители ФСБ рассказали, что при обысках в помещениях по 18 адресам были изъяты оружие, боеприпасы и атрибутика ИГ.

«Лидером джихадистского сообщества являлся житель города Набережные Челны, ранее судимый за пропаганду МТО «Исламское государство». Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала готовивших теракт в Москве членов ячейки ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.