Пермский суд отказался смягчить приговор ветерану труда за мак на огороде

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор 64-летнему ветерану труда Игорю Трошеву, которого осудили за выращивание мака на своем огороде. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что пермский суд приговорил Трошева к одному году лишения свободы условно за выращивание растений, содержащих наркотические вещества. Сам пенсионер не признал себя виновным, заявив, что семена мака содержались в новом грунте, завезенном на его участок.

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Апелляционная коллегия по уголовным делам краевого суда оставила в силе приговор районного суда.

Адвокат осужденного пенсионера Егор Михайлов подчеркнул, что сторона защиты намерена подать кассационную жалобу в президиум краевого суда.