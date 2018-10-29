Подозреваемый в стрельбе в Питтсбурге явился в суд в инвалидной коляске

Роберт Боуэрс, открывший стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге, появился на судебном заседании в инвалидной коляске, передает Reuters.

Сообщается, что подозреваемый впервые явился в суд, где заслушал предъявленные ему обвинения.

По словам федерального прокурора США Скотта Брэди, Боуэрс был помещен под арест без права на освобождение под залог.

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В субботу утром (по местному времени) 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек. Нападавший был ранен в перестрелке с полицейскими и сдался правоохранителям.

Ранее американская газета The Wall Street Journal рассказала, как стрельба в синагоге в Питтсбурге повлияет на предстоящие выборы.