Нигерийские военные открыли огонь по протестующим мусульманам

В Нигерии военные открыли огонь по протестующим мусульманам-шиитам, которые требуют освободить их религиозного лидера Ибрагима Закзаки, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что сторонники «Исламского движения Нигерии» (IMN) в городе Абуджа участвовали в марше за освобождение Ибрагима Закзаки, который находится в тюрьме с декабря 2015 года.

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По словам очевидцев, некоторые протестующие бросали в военных камни, прежде чем те открыли стрельбу. Они также рассказали, что пострадавшие от действий армии лежали на земле, однако их текущее состояние неизвестно.

Ранее при столкновении мусульман и христиан в Нигерии погибли более 50 человек.