Вор в законе «Чебурашка» объявлен в международный розыск

Кировский «вор в законе» Вадим Сабреков по кличке «Чебурашка» объявлен в международный розыск по обвинению в особо тяжком преступлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Кировской области.

Как отмечается, подробности преступления, в котором обвиняют Сабрекова, в региональном управлении МВД раскрыть отказались.

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«Сабреков в Кировской области личность известная, его преступная группировка так и называлась — «Сабрековская». Сейчас он объявлен в международный розыск за совершение особо тяжкого преступления», — рассказали в пресс-службе.

По имеющимся данным, Сабреков известен в криминальном мире под кличками «Чебурашка» и «Вадим Кировский». Он входил в клан «Деда Хасана», а также руководил преступным сообществом в Кировской области, занимавшимся наркоторговлей, подпольным игорным бизнесом, мошенничеством.

Ранее сообщалось, что в Москве был избран новый «вор в законе № 1».