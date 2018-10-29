Выживший в Холокосте мужчина избежал гибели при стрельбе в синагоге Питтсбурга

В США жертва Холокоста 80-летний Джуда Сэмет избежал гибели при стрельбе в Питтсбургской синагоге, прибыв туда на четыре минуты позже начала трагедии, сообщает Newsweek.

Мужчина рассказал, что кто-то постучал в окно его машины и посоветовал пока не идти в синагогу, так как там идет стрельба. Сэмет обернулся и увидел мужчину, стреляющего в полицейского в нескольких метрах от него.

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«Если бы я был в синагоге, я бы попал под обстрел», — подчеркнул мужчина.

Сэмет добавил, что в этот день выжил во второй раз.

Ранее 26 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге. Жертвами стали 11 человек.

В США прокуратура попросила одобрить смертную казнь для нападавшего.