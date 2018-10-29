США осудили нападение на офис избирательной комиссии в Кабуле

Посол США в Афганистане Джон Басс заявил, что Вашингтон осуждают атаку на офис Независимой избирательной комиссии в Кабуле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, посольство США выражает свои соболезнования семьям погибших.

Он также добавил, что данный инцидент является «атакой на демократию».

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Ранее сообщалось, что при взрыве в Кабуле погибли два человека.

Как отмечалось, в результате взрыва также пострадали пять человек.