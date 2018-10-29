На борту разбившегося самолета находились чиновники минфина Индонезии

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На борту самолета Boeing 737 находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии, сообщили представители ведомства, пишет Jakarta Post.

По словам представителя минфина Нуфранса Вира Сакти, среди пассажиров находились сотрудники службы по госактивам и аукционам (KPKNL), а также офиса службы госказначейства (KPPN).

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Ранее сообщалось, что спасатели нашли взорвавшийся топливный бак упавшего в Индонезии самолета.

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.

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