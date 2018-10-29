На борту разбившегося самолета находились чиновники минфина Индонезии
На борту самолета Boeing 737 находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии, сообщили представители ведомства, пишет Jakarta Post.
По словам представителя минфина Нуфранса Вира Сакти, среди пассажиров находились сотрудники службы по госактивам и аукционам (KPKNL), а также офиса службы госказначейства (KPPN).
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Ранее сообщалось, что спасатели нашли взорвавшийся топливный бак упавшего в Индонезии самолета.
Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.
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