В США прокуратура просит одобрить смертную казнь для стрелка из Питтсбурга

В США прокуратура обратилась к генпрокурору страны Джеффу Сешнсу с просьбой одобрить смертную казнь для Роберта Бауэрса, которого подозревают в нападении на синагогу в Питтсбурге. Об этом сообщает The Associated Press.

В субботу утром 27 октября (по местному времени) неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек. Нападавший был ранен в перестрелке с полицейскими и сдался правоохранителям.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне сообщений о стрельбе в Питтсбурге призвал к ужесточению закона о смертной казни.