В Индонезии спасатели нашли место крушения пассажирского самолета

Boeing 737 The Boeing Сompany

Представитель индонезийских экстренных служб проинформировал об обнаружении места крушения пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает Detik.

По словам источника, лайнер упал в море около побережья острова Ява. В настоящее время выясняется судьба находившихся на борту пассажиров и членов команды, а также обстоятельства авиакатастрофы.

Ранее поисково-спасательное агентство Индонезии проинформировало, что пропавший с радаров пассажирский Boeing 737 упал в море. Самолет вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг, расположенный на острове Банка. По уточненным данным, связь с воздушным судном была потеряна спустя 13 минут после взлета.