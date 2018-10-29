В Вашингтоне у российского посольства нашли подозрительный пакет

В полиции Вашингтона проинформировали, что к российскому посольству в городе доставили подозрительный пакет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ведомство связалось с правоохранительными органами в связи с обнаружением подозрительного пакеты вечером 27 октября.

Реклама

«Подозрительный пакет был проверен, опасных материалов не обнаружено», — заявили в полиции.

Ранее директор ФБР Кристофер Рей допустил вероятность обнаружения новых подозрительных посылок с взрывными устройствами.