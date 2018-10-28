Глава МВД Франции распорядился усилить охрану синагог

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер распорядился усилить меры безопасности в синагогах. Об этом он написал в своем твиттере.

Распоряжение действует с 28 октября. Кастанер также призвал к повышенной охране синагог во время массовых мероприятий.

Решение было принято после произошедшей в американском Питтсбурге стрельбы.

В субботу утром 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек.