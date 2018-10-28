МЧС предупреждает о понижении температуры до -13°C

МЧС предупреждает о понижении температуры в Ленинградской области до -13°C в ночное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Понижение температуры ожидается в ближайшие сутки. Также на дорогах ожидается гололедица, местами сильная.

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В связи с ухудшением погоды повышается вероятность ДТП, а также вероятность происшествий, связанных с переохлаждением людей.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о сильном ветре.