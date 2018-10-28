Independent: более 1 млн британцев выступили за новый референдум по Brexit

В Великобритании более миллиона человек подписали петицию за проведение нового референдума по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в настоящее время правительство Британии против проведения нового референдума по Brexit.

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Как отмечается, создатели петиции выступают за предоставление британцам шанса «сказать решающее слово» по выходу Британии из ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что британский кабмин «воюет» с планом Brexit премьер-министра страны Терезы Мэй.