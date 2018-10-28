Устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга грозит смертная казнь

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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге может грозить смертная казнь. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, обвинения, которые будут предъявлены подозреваемому, могут привести к смертной казни.

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Он также добавил, что в частности, стрелку будет предъявлено обвинение в преступлениях на почве нетерпимости.

Ранее сообщалось, что власти США подтвердили данные об 11 погибших при стрельбе в синагоге.