Устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга грозит смертная казнь
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге может грозить смертная казнь. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, обвинения, которые будут предъявлены подозреваемому, могут привести к смертной казни.
Реклама
Он также добавил, что в частности, стрелку будет предъявлено обвинение в преступлениях на почве нетерпимости.
Ранее сообщалось, что власти США подтвердили данные об 11 погибших при стрельбе в синагоге.