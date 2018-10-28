На Украине пьяный депутат Рады избил главу сельсовета
Депутат Верховной Рады Сергей Скуратовский избил главу Пхатинянского сельсовета Макаровского района Украины Александра Сорочана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По данным агентства, Скуратовский также расстрелял и сжег свою машину.
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Как отмечается, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.
При этом в полиции Киевской области подтвердили данную информацию.
Ранее сообщалось, что депутат Рады Олег Мусий устроил драку в прямом эфире.