Полиция Стамбула проверила канализацию после убийства Хашукджи
Полиция турецкого города Стамбул провела обследование канализационной сети на улице, где находится генконсульство Саудовской Аравии. Об этом сообщает Anadolu.
По данным агентства, полицейские проверили канализацию в рамках расследования убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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Как отмечается, обследование было проведено с помощью видеокамер.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство Хашукджи преднамеренным.