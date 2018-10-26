В США перехватили еще одну подозрительную посылку

Сотрудники правоохранительных органов перехватили еще одну подозрительную посылку, в которой может находиться взрывное устройство, передает CNN со ссылкой на источник.

По его словам, посылка схожа с ранее выявленными отправлениями, содержавшими взрывные устройства. Она была адресована миллиардеру Тому Стайеру, который является крупным спонсором Демократической партии.

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Новая посылка была перехвачена в Берлингейме в Калифорнии.

Ранее NYT рассказала подробности о подозреваемом в рассылке бомб в США.